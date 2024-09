Questa non è una folla che cerca di entrare al concerto degli Oasis

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il 4 settembre 2024 è stato condiviso su X il video di unadi persone che si spintona e si azzuffa con altre persone davanti all’ingresso di un locale con l’insegna «William Hill» perre di entrarvi. Stando alla descrizione del filmato, quelli sarebbero «inglesi cheno dial». La band britannica formata dai due fratelli Liam e Noel Gallagher, che si era sciolta nel 2009, ha recentemente annunciato una serie di concerti nel Regno Unito e in Irlanda per il 2025. I biglietti sono andati sold out nel giro di poche ore. Il filmato pubblicato online però non ha niente a che vedere con ile la vendita dei biglietti.