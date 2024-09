Paventi | Thuram ancora meglio con l’Inter! Nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024)è al momento impegnato con la Francia e domani alle 20.45 affronterà l’Italia al Parc des Princes di Parigi. Sull’attaccante delsi è espresso, in collegamento con Sky Sport 24. IL MIGLIORE – Il giocatore principale delin questo primissimo scorcio di stagione è Marcus. Vanta quattro gol in tre giornate di Serie A, capocannoniere del campionato alla sosta. Ora è con la Francia e domani debutterà in UEFA Nations League, come probabile titolare contro l’Italia di Luciano Spalletti. Si ritroverà davanti anche Alessandro Bastoni, che ha recuperato dal fastidio accusato in Inter-Atalanta. Da aggiungere che, probabilmente, peril posto scelto da Didier Deschamps sarà quello di punta centrale mentre gli Azzurri andranno con la difesa a tre.