Notte Azzurra anche una parete da arrampicata

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ben 69 associazioni e società sportive, 47mila metri quadrati occupati e 21 addetti tra i giardini pubblici, viale Cavallotti e l’area verde dell’antistadio dove sono attese 8mila persone nell’arco della giornata e della serata. Sono questi i numeri dell’undicesima edizione dellache andrà in scena sabato pomeriggio dalle 17 con le sue dimostrazioni, esibizioni e momenti di intrattenimento. "Lo sport come stile di vita che assicura benessere – spiega l’assessore e vicesindaco Samuele Animali – macome grande valore sociale: è questa la filosofia dellache inizierà con le premiazioni di quelle società che hanno inserito le persone seguite dall’Asp9 e avviate ad una forma di sostegno e aiuto. Sarà presenteun’atleta paralimpicase non è stato semplice visto che molti di loro sono proprio in questi giorni a Parigi".