Nations League 2024 2025 | storico San Marino batte il Liechtenstein e vince la prima partita ufficiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sanha riscritto la storia: la vittoria per 1-0 contro ilnella, infatti, rappresenta il primo successo in una competizioneper i Titani. A firmare questo piccolo, grande pezzo di storia è Nicko Sensoli, che al 53? ha approfittato di un’uscita a vuoto di Buchel per infilare la zampata del vantaggio, durato fino al triplice fischio finale. In generale, Santorna alla vittoria dopo 20 anni, quando ebbe la meglio in amichevole proprio contro ilSanillaSportFace.