Morta la maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei | il fidanzato le aveva dato fuoco

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non ce l’ha fatta, l’atletavittima di violenza domestica da parte del compagno. La giovane, chepartecipato alle Olimpiadi di Parigi, èper le ustioni riportate in seguito all’aggressione subita dal. Domenica scorsa, durante un litigio, l’uomo. Dickson Ndiema Marangach lerovesciato addosso una tanica di benzina. L’atleta era da poco rientrata in Kenya, dove viveva con la sua famiglia, dopo essere arrivata 44esima in una delle gare più attese delle olimpiadi. Il compagno, chepremeditato l’aggressione, è riuscito ad entrare nel complesso della sua casa a Endebess, nella contea occidentale di Trans-Nzoia, approfittando del fatto che la madre e i suoi figli fossero in chiesa.