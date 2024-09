Medici gli asportano per errore il fegato al posto della milza e muore La rabbia della moglie | Hanno detto che l’organo era diventato così grande da esser finito in un’altra parte del corpo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Stava passeggiando con suanella splendida contea di Okaloosa, in Florida, quando improvvisamente ha iniziato a sentire un forte dolore all’addome., William Bryan, 70 anni, si è recato spontaneamente all’ospedale Ascension Sacred Heart Emerald Coast per dei test. Lìscoperto una preoccupante anomalia allae, per questo motivo, i due chirurghi, Thomas Shaknovsky e Christopher Bacani,convinto ladell’uomo, Beverly, che un intervento sarebbe stata la soluzione migliore perché altrimenti “sarebbero potuteci gravi complicazioni”. Bryan, però, non è più tornato vivo dalla sala operatoria perché, nel corso dell’intervento, irimosso ile non la, causandone quindi il decesso. A raccontare la surreale vicenda è lo studio legale Zarzaur Law con un post su Facebook pubblicato pochi giorni fa. “Il 21 agosto 2024, il Dr.