Mario Cusitore e Armando Incarnato nel caos | c’è un accordo con la redazione di UeD?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono ripartite a pieno ritmo le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, e ieri sera c’è stata la seconda. In tale occasione, in tanti credevano che ci sarebbe stato il tanto atteso confronto trae Ida Platano. In effetti, quest’ultima si è presentata, ma stavolta eraad essere assente, come mai? Nel frattempo, sono spuntate anche delle indiscrezioni su. I due protagonisti potrebbero avere una sorta dicon ladi Uomini e Donne? Cosa è emerso. Perchéha disertato Uomini e Donne? C’entra la? Come ogni anno, Maria De Filippi punta su alcuni protagonisti di Uomini e Donne per tenere alto l’interesse del pubblico da casa. Questo non è un inganno, ma una normale strategia di marketing per riuscire a garantire sempre ottimi ascolti per il programma.