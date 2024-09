Maignan | Razzismo? Non è cambiato molto Mi ispiro a Neuer

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mike, portiere del Milan e in questi giorni in ritiro con la Francia, con la quale affronterà l’Italia domani sera, ha concesso un’intervista a ESPN, in cui ha parlato di diversi temi. Su tutti, quello del, con particolare riferimento all’episodio occorso in Udinese-Milan, in cui i rossoneri hanno abbandonato il campo dopo gli insulti denunciati proprio dal portiere: “Era successo una volta, ho parlato con arbitro e federazione ma non èniente, e ho lasciato il campo. Mi sono preso le mie responsabilità, i miei compagni sono usciti dal campo sperando che cambiassero le cose, ma fino ad ora non è“. Parlando, invece, del portiere a cui si ispira,non ci pensa due volte: “Mi piace tanto, è un grande, ha rivoluzionato il modo di interpretare il ruolo. Anche lui commettere errori, eppure non cambia niente, perché lo facciamo tutti”.