Lazio | Castrovilli e Patric assenti nell’allenamento odierno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Le tante assenze dovute alla sosta non fermano la, che prosegue il lavoro a Formello in attesa della ripresa del campionato. Oltre al forfait dei Nazionali, nella seduta odierna Marco Baroni ha dovuto fare a meno anche di, entrambi lasciati a riposo. L’ex centrocampista della Fiorentina è rimasto anche fuori dalla lista per l’Europa League. Ritrovati pienamente invece Gila e Pellegrini, che hanno svolto l’allenamento con i compagni per il terzo giorno di fila. Il centrale ha recuperato dopo la lesione al retto femorale, mentre il terzino si è ripreso dall’incidente stradale (ferita lacero contusa alla tibia) avvenuto alla vigilia della trasferta di Udine. Presente oggi anche Pedro, dopo l’assenza nella sessione di mercoledì.SportFace.