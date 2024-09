La verità sulla gravidanza Roberta Di Padua voci sull’annuncio del bebè | Cosa succederà

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) È scoppiato il ‘-gate’ suDi: la dama di Uomini e Donne è veramente in attesa di un bambino? Da un paio di giorni il mondo del gossip è letteralmente impazzito per la notizia della presunta‘annunciata’ insieme ad Alessandro Vicinanza dal red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Nelle ultime ore sono arrivate alcune segnalazioni su quanto avvenuto clamorose, e adesso bisognerà capire la reazione del pubblico. Alessandro Vicinanza eDIsono la coppia della scorsa stagione di Uomini e Donne. Lei 42 anni e già mamma di un figlio oggi undicenne che si chiama Alex. Lui, 41 anni, ed ex di Ida Platano. Fuori dallo studio del dating show condotto da Maria De Filippi sono riusciti a non “scomparire”, a differenza di altre coppie evaporate subito dopo la fine del programma.