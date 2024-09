Italia-San Marino oggi in tv | data orario e diretta streaming Qualificazioni Europei U21 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv edi-San, match valevole per l’ottava giornata del girone A delleagliU21. Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, archiviati gli impegni del Maurice Revello Tournament disputato questa estate, sono pronti a tornare in campo per focalizzarsi sulla qualificazione alla prossima rassegna continentale in programma nel prossimo anno.-San, come seguire il match L’è al comando del suo gruppo, ma ha bisogno di consolidare la prima posizione e di respingere i probabili assalti delle due rivali maggiormente accreditate, l’Irlanda e la Norvegia. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 5 settembre alle ore 16:45; latelevisiva sarà affia Rai3, mentre losarà disponibile su RaiPlay. Sportface.