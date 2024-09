Il Napoli di Conte e non solo | parola a Nela e a ‘Ciccio’ Graziani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Sebino. Di seguito le dichiarazioni del commentatore televisivo ed ex calciatore (anche del). “La squadra partenopea ha preso ottimi giocatori, ma nonil. Anche le altre big hanno fatto molto bene in questa sessione”. Nonil“Juventus, Roma e Fiorentina sono cresciute, l’Inter aveva poco da fare. Finalmente s’è chiuso il mercato e dovremo aspettare la miglior condizione di tutti i giocatori. Adesso è presto per esporsi, ciò che potrebbe fare la differenza è la testa di alcuni giocatori e di alcuni ambienti.ha un vantaggio, quello di poter preparare una gara a settimana. Le coppe tolgono qualcosa, ma quando vinci in coppa la fatica la recuperi con l’entusiasmo. L’espulsione di Suzuki? Per me non è mai fallo quello ed io ho fatto il calciatore”.