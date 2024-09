Il feeling tra Meloni e Musk che mette a rischio la Sovranità tecnologica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 settembre 2024) ll 23 settembre a New York si consumerà l’ennesimo atto della commedia dell’assurdo. Elon, il miliardario noto per la sua imprevedibilità e le sue posizioni estreme, consegnerà il Global Citizen Award dell’Atlantic Council alla presidente del Consiglio Giorgia. Un’accoppiata che solleva più di un sopracciglio nel panorama politico internazionale. Come riporta Bloomberg il premio, in passato assegnato a figure come quelle di Volodymyr Zelensky e Janet Yellen, viene ora consegnato da un uomo che ha trasformato Twitter in un far west digitale a una premier nota per le sue posizioni controverse. La scelta dicome premiante è un chiaro segnale della direzione che sta prendendo la politica internazionale. Il premio controverso: quando l’imprevedibilità premia l’ambizione Ma il vero nodo della questione, come rivela StartMag, si nasconde dietro le quinte.