Grande successo per l’open day di Io non rischio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Si è svolto nella giornata di ieriDay 2024 “Io non”, organizzato dalla Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio presso la Sala Tevere di via Cristoforo Colombo. Nel corso delday, che ha visto una numerosa presenza di volontari, è stata presentata ufficialmente la campagna “Io non”” e le iniziative previste per la Giornata Nazionale “Io non”, che si terrà il prossimo 13 ottobre. “Io non” è la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.