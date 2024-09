Forti piogge e crollo termico nelle prossime ore sabato sole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVentiquattr’ore di maltempo contemporali su tutto il Nord, sulle regioni tirreniche del Centro e in Campania, poi la perturbazione atlantica entrata nel nostro Paese dalla Francia lascerà spazio ad una treguaggiata tra venerdì e, mentre domenica tornerà il maltempo. E’ lo scenario meterologico che si va delinenado secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. “oretorrenziali e nubifragi continueranno a colpire il Nord-Ovest ed il versante tirrenico centro-settentrionale – afferma – Dal pomeriggio i fenomeni intensi si estenderanno anche verso il Nord-Est. Si prevedono accumuli di pioggia superiori ai 150 mm al Nord, non solo a ridosso dei rilievi alpini ma anche in pianura; lungo le coste l’elevata temperatura del mare favorirà la recrudescenza dei fenomeni e pioverà molto forte.