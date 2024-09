Fiori di zucca alla romana il trucco dell’acqua frizzante che in pochi conoscono

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 5 settembre 2024) Idisono un classico della cucina del Centro Italia e oltrericetta tradizionale vi sono delle varianti che in tanti sperimentano. Leggi anche: — PastaAmatriciana, ilper il soffritto che insanno >> C’è chi li serve come antipasto e chi, invece, come secondo piatto. Per renderli ancora più gustosi si consiglia di seguire unche indi, la ricetta e ilCucinare idisarà un gioco da ragazzi, l’importante, però, è seguire tutte le regole. La ricetta è la seguente: sale, farina 0 100 g, acciughe sott’olio, mozzarella tipo fiordilatte 150 g,di80 g, olio di semi di arachide, pepe, acqua