E un premio a Venezia per i suoi 70 anni di carriera

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un omaggio al talento generazionale Taylor Russell, una stella nascente nel mondo della recitazione, ha espresso pubblicamente la sua gratitudine per l’ispirazione che ha tratto dall’attrice veterana Ellen Burstyn. Questo sentito riconoscimento ha avuto luogo durante la cerimonia del Liberatum Pioneer Award, che ha simbolicamente unito le generazioni. Russell, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali duefa per il suo ruolo al fianco di Timothée Chalamet in Bones and All di Luca Guadagnino, è stata onorata accanto alla leggendaria Ellen Burstyn. Burstyn, ora 91enne, ha avuto unaillustre, vincendo un Oscar per il suo ruolo in Alice non abita più qui (1975) di Martin Scorsese.