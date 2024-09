Dormo 30 minuti a notte da dodici anni Il segreto? Bevo caffè e faccio tanto sport | la sfida personale di Daisuke Hori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita”, cantava Luca Carboni nel 1991. Una verso che sembra cucito addosso al 40enne giapponeseche sostiene di aver allenato il suo corpo e la sua mente a funzionare normalmente e a non sentirsi stanco, poiché ha come obbiettivo dormire 30 ai 45massimo a. E dafa così. La ricetta segreta? “Rimango sempre attivo, – ha spiegato al South China Morning Post – ricorro alla caffeina per rimanere sveglio e cerco di rimanere vigile per 23 ore al giorno. Finché faio beviun’ora prima di mangiare, puoi prevenire la sonnolenza. La mia tecnica si basa sulla qualità rispetto alla quantità del sonno. Le persone che hanno bisogno di una concentrazione costante nel loro lavoro traggono maggiori benefici da un sonno di alta qualità rispetto a un sonno lungo.