DJI Neo |  il nuovo drone tascabile di DJI ad un prezzo super!

(Di giovedì 5 settembre 2024) DJI ha annunciato poche ore fa l’arrivo di DJI Neo, il(il più leggero e compatto), dal peso di solo 135 grammi. Neo si distingue per la sua semplicità d’uso: basta premere un pulsante per selezionare la modalità di ripresa desiderata, e ilfarà tutto il resto automaticamente. Con un peso di soli 135 g e paraeliche integrale, Neo decolla facilmente dal palmo della mano ed esegue riprese senza interventi manuali. Come controllare DJI Neo Questopuò essere controllato in vari modi che i più informati già conoscono: Con il vostro smartphone tramite Wi-Fi e con l’app DJI Fly – portata di circa 50 metri di distanza. Usa i joystick virtuali per pilotare Neo, regolare l’angolo di inseguimento e la distanza. Con i radiocomandi tradizionali. Con RC-N3, RC-N2 o RC 2, DJI Neo può trasmettere immagini video fino a una distanza di 10 km.