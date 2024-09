Delitto di Parabiago | i figli registrati all’anagrafe col cognome Ravasio il giorno prima dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Milano) – Adilma Pereira Carneiro, la mantide brasiliana di 49 anni, ha fatto registrare gli ultimi dueoletti all'anagrafe con ildi Fabiolo scorso 8 agosto, cioè ildi farlo uccidere, così come sostenuto dalla procura di Busto Arsizio. Lo scopo, secondo gli inquirenti, era di farli diventare unici eredi del patrimonio familiare e personale del benestante(circa 3 milioni di euro tra beni mobili ed immobili),o unico. Tuttavia, manca un atto di riconoscimento formale dello stessonei confronti di quei bambini. E anche sulla registrazione all'anagrafe fatta alla vigilia dell'omicidio ci sono forti dubbi, dal momento che i piccoli - due gemelli di 8 anni - risultano nati durante il matrimonio della donna con Marcello Trifone, uno dei sette indagati finiti come lei in carcere con l'accusa di concorso in omicidio.