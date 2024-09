Cristian Totti all’Olbia | la nuova sfida tra critiche e supporto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024), figlio di Francesco, affronta l’esordio con l’Olbia tra aspettative elegate al suo peso. Il club risponde assumendo un nutrizionista e uno psicologo per supportare il giovane calciatore., figlio dell’ex capitano della Roma Francesco, ha recentemente iniziato unaavventura con l’Olbia, squadra militante in Serie D. L’ingresso del giovane attaccante ha attirato una notevole attenzione mediatica, non solo per il cognome illustre che porta, ma anche per alcunelegate alla sua forma fisica. Questehanno sollevato un acceso dibattito sul web, evidenziando ancora una volta la problematica del body shaming nello sport.