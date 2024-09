Boccia | Ricatto? Non mio ma di chi occupa palazzi di potere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi vengo accusata di essere una ricattatrice, ma in realtà non sono io ad aver creato il. Sono coloro cheno idelad esercitarlo”. Così in un post su Instagram Maria Rosaria. “La stampa mi ha definita in molti modi: influencer, accompagnatrice, sartina, “una che si vuole accreditare”, millantatrice, la Anna Delvey della politica italiana, aspirante collaboratrice, consolatrice, badante, e un amore culturale. Ma chi ha davvero fatto gossip: io, lui, o ‘l’altra persona’, sfruttando un momento strategico per il Paese?”. Così in un post su Instagram Maria Rosaria. “Non sono io a esercitare ricatti o pressioni; altri hanno sfruttato con mentalità meschina una vicenda umana che sta avendo ripercussioni dolorose su di me.Sto difendendo la mia dignità e il mio modo di essere donna.