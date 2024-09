Bim Bum Bam due giorni per i bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Duededicati ai più piccoli e alle loro famiglie con venti laboratori creativi, dieci presentazioni di libri e diversi spettacoli all’aperto. Sabato e domenica, arriva a Civitanova "Bim bum bam", manifestazione organizzata dall’assessorato alla famiglia insieme con l’associazione culturale "ArTime" e la collaborazione di Lega del Filo d’oro, "Il Faro cooperativa sociale", Centro per la famiglia e Unicef. "Un progetto partito lo scorso anno – l’ha presentato l’assessore Barbara Capponi nella conferenza di ieri a palazzo Sforza – per avvicinare i giovani alla lettura. Le varie iniziative saranno tutte gratuite e accessibili nella lingua dei segni. Da anni, vogliamo investire nella crescita personale e umana dei ragazzi e crediamo che la lettura sia uno strumento importante per raggiungere tale obiettivo". Sabato l’anteprima, appuntamento alle 17.