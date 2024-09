Arriva il temporale attività ancora allagate | Dopo 14 anni la nostra pazienza è finita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) "14la". Luigi Polzotto (nella foto), presidente della cooperativa che si occupa del mercato ipogeo, ieri mattina,to per aprire la propria, si è trovatol’acqua alta. "Attorno all’1 su Pavia si è abbattuto undi media intensità – ha detto – e noi abbiamo avuto l’ennesimo allagamento che ha interessato alcunecommerciali e tutti i corridoi dei servizi". Acqua sotto il lato est della piazza, nella zona di Santa Maria Gualtieri. Dei problemi delle fognature, che non riescono più a raccogliere le acque piovane che si infiltrano nell’area sotterranea, si sarebbe dovuto parlare lunedì in un incontro convocato nell’ufficio del dirigente del settore lavori pubblici. "Dovevano esserci tutti gli interlocutori interessati – ha aggiunto Polzotto – ma alcune figure, le più importanti, non erano presenti.