Aorn San Pio la precisazione sul concorso per 30 OSS

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo ladell’San Pio: In ordine alla notizia apparsa ieri 4 settembre 2024, su alcuni organi di stampa, in merito al “Pubblico per Titoli ed Esami, a tempo indeterminato per la copertura di n.30 posti di Operatori socio – Sanitari area degli Operatori”, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento comunica che sarà possibile presentare le domande solo dopo l’avvenuta pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta ufficiale, cosi come da deliberazione n°793 del 20 Agosto 2024. L'articoloSan Pio, lasulper 30 OSS proviene da Anteprima24.it.