Ai miei figli insegno l’amore per il cinema Quando i fotografi urlano il tuo nome sai che ce l’hai fatta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ricordi da Masterclass al Festival deldi Venezia Stefano Accorsi, il celebre attore italiano, ha condiviso il suo amore radicato per ildurante una speciale Masterclass al Campari Lounge, volta a ispirare i giovani talenti. Riflettendo sui suoi primi ricordi del, Accorsi ha rivelato: “Il mio primo ricordo delè pieno di lacrime. Avevo 6 o 7 anni e igenitori avevano promesso di portarmi alciò non è accaduto dopo una settimana di attesa, sono rimasto devastato”. Ispirato dai western e dalla magia di Sergio Leone Il viaggiotografico di Accorsi è sempre stato intrecciato con i film di Sergio Leone, in particolare i suoi western. “Tutti iricordi sono legati ai western di Leone”, ha condiviso, evidenziando l’influenza di questi film iconici sulla sua carriera.