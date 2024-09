Addio a Vega Standard successo per l’ultima missione con Sentinel-2C

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un razzo europeoè decollato per la sua ultimaalle 21:50 del 4 settembre dallo spazioporto di Kourou, nella Guiana francese, portando con sé il satellite per l’osservazione della Terra-2C, che è stato posizionato correttamente in orbita 57,5 minuti dopo il lift-off (così si chiama il distacco dalla rampa), suscitando applausi e strette di mano tra i tecnici del centro di controllo della, gestito da Arianespace, è un vettore alto 30 metri che può trasportare 1.500 chilogrammi di carico utile fino in un'orbita circolare di 700 chilometri sopra la Terra. Aveva debuttato nel febbraio 2012 e finora ha effettuato un totale di 22 missioni, 20 delle quali con. Durante la sua vita operativa il piccolo e maneggevole razzo ha lanciato missioni di punta dell'Agenzia spaziale europea (Esa).