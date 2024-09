Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | possibile arrivo allo sprint senza Van Aert ci provano in tanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo il Lagos de Covadonga, lavivrà due giorni interlocutori. La frazione da Arnuero a Santander darà un po’ di respiro agli uomini di classifica: due GPM di seconda categoria a metà del percorso, ma gli ultimi 50 chilometri sono praticamente pianeggianti, permettendo così ai velocisti presenti di giocarsi il successo. Con Wout Vanfuori gioco, Kaden Groves diventa il favorito principale. L’australianoAlpecin-Deceuninck era apparso come l’unico capace di mettere costantemente i bastoni tra le ruote al belga durante ladi lui diventa il favorito principale. Con lui potrà trovare spazio Pavel Bittner (dsm firmenich-PostNL), una delle sorpresecorsa. Occasione anche per Corbin Strong (Israel-Premier Tech), che ha solo due podi a suo favore in queste due settimane, ma la condizione sembra essere buona.