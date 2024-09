Una pista per l’atletica Nasce allo stadio Tiezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cortona tornerà ad avere un impianto dove praticare atletica. Il Comune ha ottenuto un cospicuo finanziamento regionale per ridare nuova vita all’impianto esistente all’interno delloSanti. 400 mila euro il costo complessivo dell’intervento. 324 mila euro sono frutto del bando regionale vinto dal comune per "il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive". 76 mila euro sono invece in carico all’amministrazione comunale che, con un provvedimento dirigenziale, ha appena approvato l’accensione di un mutuo per dare seguito ai lavori a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico dei lavori relativi alle opere. L’impianto sportivo, come detto, si trova a Camucia, all’interno delloSanti, in località Maestà del Sasso.