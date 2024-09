UeD anticipazioni | Ida Platano rifiuta Trono Over arrivano volti noti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Oggi, mercoledì 4 settembre 2024, c'è stata la seconda registrazione di questa edizione di Uomini e Donne. Come previsto, Idaè tornata in studio, dopo che la volta scorsa si è assentata a causa di alcuni problemi di salute. Maria De Filippi le ha offerto la possibilità di rimanere nel programma alma, almeno per il momento, la donna ha deciso dire la proposta. Al centro dell'attenzione, c'è stata anche Gemma Galgani, la quale si è relazionata con alcuni cavalieri nuovi. Sono tornati i siparietti con Tina Cipollari, la quale ha preso di mira un corteggiatore della dama torinese. AlClassico c'è stata la presentazione della nuova tronista Martina De Ioannon, la quale è apparsa già molto decisa e sicura di sé e, inoltre, sono arrivati in studio anche alcuni