Triathlon una disciplina in crescita

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Quarant'anni fa, il 16 settembre 1984, si svolse la prima gara diolimpico in Italia. Successe a Ostia dove venne organizzata una bellissima manifestazione che ebbe grande successo di atleti e di pubblico. In quella occasione storica prese parte alle gare anche una delegazione di atleti bolognesi che già si allenavano. Anche oggi questadalle nostre parti è una realtà consolidata. Pierluigi Trombetti Risponde Beppe Boni Ilè unaper atleti molto solidi e determinati e forse non ha tutto il risalto che si merita. Oggi in Emilia Romagna, Bologna compresa, il, è ined è praticato da migliaia di appassionati. Breve storia. Nel 1988 fu ufficialmente riconosciuto dal Coni e divenneassociata alla Federazione italiana Pentathlon moderno.