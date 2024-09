Tennis Prato rappresentata da due realtà in serie A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 - LaA delprenderà il via domenica 6 ottobre e la provincia disaràda due formazioni entrambe inA2, ossia il Tc Bisenzio Manteco nel torneo maschile e il Tcin quello femminile. I lanieri sono stati inseriti nel girone 2 ed esordiranno in terra siciliana contro il Ct Palermo 2 (6 ottobre). Il calendario prevederà successivamente un turno di riposo e poi la sfida casalinga (domenica 20 ottobre) contro il Ct Zavaglia. Seguiranno due trasferte (27 ottobre) al Ct Maglie e 3 novembre al Tc Scaligero, mentre gli ultimi due impegni contro il Tc Genova (10 novembre) e Ronchi Verdi (17 novembre) saranno sul campo amico. Lo scorso anno la formazione del Fabbricone è retrocessa dall'A1 e in questa stagione l'obiettivo sarà cercare di ritornare immediatamente nella massima