(Di mercoledì 4 settembre 2024) Almeno 51 morti e 270 feriti, con 15 dispersi sotto le macerie. Un altro duro colpo per l’laall’istituto militare di telecomunicazioni di Poltava, la ex scuola del comando militare superiore maresciallo Moskalenko creata nel 1968 e considerata la migliore scuola per segnalatori militari dell’U. L’istituto militare è stato colpito ieri mattina alle 9.08, danneggiando anche un vicino, da due. La versione ufficiale del ministero della Difesa è che l’allarme aereo è intervenuto "solo pochi minuti prima dell’attacco e ihanno colpito l’istituto mentre gli occupanti stavano ancora recandosi al bunker".