Strage di Paderno Dugnano parla Roberta Bruzzone | I raptus non esistono questo è Turetta due

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha detto la sua sul caso che sta facendo discutere l’Italia: ladi; come sappiamo, solo pochi giorni fa, un ragazzo di 17 anni ha trucidato la sua famiglia composta da madre, padre e fratello minore. Secondo la criminologanon esisterebbe alcunche spinge gli individui a sragionare e uccidere senza pietà; nella sua intervista a Lo Speciale, la criminologa ha anche paragonato Riccardo, il responsabile delladi, a Filippoche purtroppo abbiamo imparato a conoscere per l’omicidio Cecchettin. Riccardo C., verso le due 02:00 di notte di sabato 31 agosto, ha sceso le scale di casa sua recandosi in cucina e, scegliendo un “coltello da carne” con il quale colpire, è salito in camera del fratello, usandolo prima su di lui.