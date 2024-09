Stosa tutti sul parquet Piede sull’acceleratore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LaVirtus ha ripreso ieri la preparazione iniziando così la terza settimana di lavoro agli ordini di coach Evangelisti e del suo staff. Dopo lo scrimmage di domenica contro Pino Firenze, che ha dato delle prime indicazioni piuttosto positive, i rossoblu si sono ritrovati ieri mattina in palestra al completo con coach Evangelisti che ha recuperato sia Dal Maso che Baldasseroni, fermi ai box nel test contro i fiorentini perché acciaccati. In questa settimana il lavoro dello staff si concentrerà maggiormente sull’aspetto tecnico tattico visto che ormai manca meno di un mese all’inizio ufficiale della stagione. Per valutare il livello di preparazione delle prime tre settimane di lavoro ladisputerà un’altra amichevole sabato, questa volta contro il Costone. Test molto più probante del precedente, che si giocherà alle 18 al PalaOrlandi.