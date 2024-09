Spari e coltellate tra capi ultras dell' Inter | una vittima e un fermato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Omicidio a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Stando alle prime informazioni, un uomo è stato accoltellato in via Nino Besozzi. Il delitto sarebbe maturato in ambienti degli. Un altro uomo di 41 anni è stato ferito a una gamba da colpi di arma da fuoco. Dalle prime informazioni il tifoso deceduto sarebbe Antonio Bellocco, 36 anni. Il presunto aggressore sarebbe Andrea Beretta, capo ultràa Curva Norde nome notoa tifoseria nerazzurra, già protagonista di alcune indaginia procura milanese. Si trova ricoverato al San Raffaele, dove sta andando il suo legale perché sarà sentito dal pm di turno. Beretta è sospettato'omicidio di Bellocco. L'inchiesta è seguita dal pm Paolo Storari. "Mi ha detto 'mi sono difeso, mi sono difeso'. In auto erano due, non è difficile immaginare cosa sia successo.