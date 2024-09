Sevilla FC | Jesús Navas il penultimo servizio del grande capitano

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-04 17:23:40 Il web è in subbuglio:è stato uno dei principali attori nell’addio di Lucas Ocampos. Ildel Siviglia è uscito a parlare anche davanti al presidente dell’ente, per mostrare al compagno di squadra che stava uscendo cosa provava per lui lo spogliatoio. questo addio con il piede sbagliato, fuori dai termini di mercato e lasciando lo spogliatoio ancora più orfano di riferimenti a cui aggrapparsi. L’allenatore del Siviglia Xavi Garcia Pimientadovrai appoggiarti ancora più di prima a Gesù. L’uomo di palazzo non è un uomo dai grandi discorsi, ma le sue piccole frasi raggiungono il profondo di un gruppo che lo rispetta per tutto ciò che ha guadagnato e con molto sangue sull’autostrada dell’Utrera, dove è un riferimento oltre che un idolo.vuole trascorrere questi ultimi mesi della sua carriera aiutando più fuori dal campo che in campo..