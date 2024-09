Palacios fuori dalla lista Champions League | scelta Inter chiara – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Alla fine Tomasè rimastodell’. Inzaghi ha scelto di inserire l’infortunato Tajon Buchanan. LA– Né Tomasné Joaquin Correa, tra i due litiganti gode il terzo (a sorpresa): ovvero Tajon Buchanan. Il canadese, al momento out per la frattura della tibia, è stato inserito da Simone Inzaghi nella. Il canadese dovrebbe rientrare tra fine ottobre ed inizio novembre, praticamente in prossimità della partita casalinga contro i londinesi dell’Arsenal a San Siro. Dunque, almeno inizialmente,non potrà esordire in. Dovrà aspettare e sperare che l’passi la prima fase. Infatti, al termine di questa, le squadre che passeranno il turno potranno modificare la propriainserendo magari qualche altro giocatore.