Omicidio nel Milanese ucciso un uomo a coltellate | arrestato il capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gli spari, poi le: unè morto ed uno è rimasto ferito a seguito di una lite.il. Il tremendo episodio è avvenuto questa mattina in via Nino Besozzi a Cernusco sul Naviglio, a pochi chilometri dalluogo lombardo. L’allarme è scattato intorno alle 10 e 45 quando al 118 è stata segnalata una sparatoria in strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Pioltello ed i soccorsi del 118. Sul selciato due uomini. L’deceduto presentava lesioni da arma da taglio alla gola, mentre il ferito da arma da fuoco ad una gamba. Quest’ultimo è stato in codice giallo all’ospedale “San Raffaele” di Milano.nelun(ANSA FOTO) – cityrumors.itLe forze dell’ordine hanno poi chiarito la matrice dell’, maturato negli ambienti degli ultras