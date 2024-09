Nella penultima volta dell’abbazia disegni senza una spiegazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CODIGORO Ogni abbazia ha dei misteri e anche quella millenaria di Pomposa ne ha almeno uno che ci illustra, anche per i 38 anni come appassionata e competente guida turistica Simonetta Sovrani, tanto brava e competente che la scelse, per conoscere il monumento, anche il principe Emanuele Filiberto durante una visita a Codigoro. "Premetto che in ogni abbazia, nessun disegno, nessun simbolo viene dipinto per caso - spiega - i segni quasi dei meandri curvilinei, decorazioni, tipiche dell’arte greca e romana, caratterizzate dalla ripetizione di un identico motivo decorativo che gli conferisce andamento, presenti nell’arcata dellasono attualmente un mistero".