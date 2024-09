Morto nello schianto l’ultimo saluto Applausi lacrime e cori per ‘Pippo’ | Solare e sognatore un vero amico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Ciao Pippo, non dimenticheremo mai il tuo sorriso". Striscioni,e tanta commozione pera Filippo Pregnolato (in basso), 22 anni, deceduto sabato notte in un incidente stradale. Un fiume di persone nel piazzale della chiesa di Santa Maria Maddalena, quasi un’ora prima dell’inizio del funerale. Tanti gli amici presenti. C’erano i compagni della squadra juniores de ‘La Vittoria’ con una maglia dalla scritta ‘Ciao Pippo’ e un centinaio di tifosi spallini della Curva Ovest, che hanno sfilato in rigoroso silenzio fino alla chiesa, sventolando le bandiere e mostrando un grande striscione con le parole ‘Il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre’. Presenti anche rappresentanti delle tifoserie di Ancona e Perugia.