Mobilità | perché il sindaco Giuseppe Sala vuol far pagare Area C anche nel weekend

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 –spinge verso l’estensione del pagamento dinel fine settimana. Non una novità: l’annuncio del pagamento sette giorni su sette risale ad almeno un anno fa, ma ora l’attuazione della misura si avvicina, se è vero che la Giunta comunalee passare dalla teoria ai fatti entro la fine del 2024 o al più tardi entro l’inizio del 2025. Ecco, allora, che ilspiega, dal suo punto di vista, la ragione del provvedimento: puntellare il Bilancio del Comune. Abbastanza per riaccendere le polemiche da parte dell’opposizione. Le giustificazioni di“Pensiamo di andare avanti in questa direzione – risponde ila chi chiede diC madel pagamento differenziato della sosta da parte dei Suv –. Il problema è mettere in ordine un Bilancio che fa fatica solo per un motivo: il trasporto pubblico.