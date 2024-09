Memorial Pantani | i ricordi corrono sui pedali | Venti anni senza Marco lui era il ciclismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "C’è chi dice cheè un punto di riferimento del. Mi dispiace, ma sbaglia.è il". Bastano le parole di Dionigio Dionigi, il presidente del Panathlon Club Cesena, per dare la misura di come venga sentito dalle nostre parti il, organizzato appunto dal Panathlon Cesena insieme al Gruppo sportivo Emilia e abbinato al Gran Premio Sidermec – Trofeo Cbr che si svolgerà sabato 14 settembre con partenza da Cesena e arrivo a Cesenatico. E’ il primo evento a essere stato organizzato nel nome del Pirata e in effetti quest’anno siamo arrivati a uno di quegliversari che non si dimenticano: "2004-2024, 20". Lo slogan dice tanto, ma non tutto.