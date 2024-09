Le coppie di Temptation Island 12

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) © Us FascinoA meno di due mesi di distanza dell’epilogo dell’undicesima annata, anuovesono pronte a mettersi in gioco nella dodicesima edizione di. Il docureality condotto da Filippo Bisciglia si prepara, infatti, a tornare in onda a partire dal prossimo 10 settembre. Ecco il cast al completo, composto da 14 protagonisti.12: Diandra e Valerio La prima coppia è formata da Diandra e Valerio, fidanzati da sette anni e mezzo. Sono andati a convivere sei mesi dopo l’inizio della loro relazione. Medico veterinario e imprenditrice di 37 anni, Diandra si sente completamente realizzata nel suo lavoro. Valerio è un dipendente statale la cui “attività in ufficio è richiesta per sei ore al giorno“.