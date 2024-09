L’autista del bus non c’è e la corsa salta | Impossibile trovare un sostituto ho portato io i pendolari al lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pontremoli (Massa Carrara), 4 settembre 2024 – Unabus di Autolinee Toscane sulla tratta Pontremoli-Massa,ta senza preavviso, lunedì scorso, ha mandato su tutte le furie iche quotidianamente utilizzano il servizio previsto in partenza alle 7.07 dal capolinea del deposito di viale Cabrini. Motivo?in servizio aveva telefonato poco prima al coordinatore delle corse che non poteva recarsi al. Ma ilnon c’era, quindi il bus rimaneva fermo al deposito. Un’impiegata pontremolese, che lavora part time ad Aulla dal lunedì al giovedì, ha chiesto spiegazioni ma si è sentita rispondere che in loco il supplente non c’era: avrebbero provato a chiedere a Massa se ce ne fosse stato uno disponibile.