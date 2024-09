Lautaro Martinez candidato al Pallone d’Oro! Tre dalla Serie A due dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Oltre ad Hakan Calhanoglu, anchesarà fra i trenta giocatori che si contenderanno il prossimo. Solo tre i candidati dellaA (considerando la stagione dello scorso anno), duee nessuno di Juventus e Milan. ALTRO– Non solo Hakan Calhanoglu. Anche, infatti, rappresenterà l’Inter nella prossima cerimonia per il. Annunciati da France Football i trenta candidati per il prestigioso premio a livello individuale. L’argentino arriva da una fantastica stagione: capocannoniere dei nerazzurri campioni d’Italia e decisivo (oltre a essere capocannoniere) per la vittoria in Copa América dell’Argentina. Da qui, la decisione di inserirlo fra i trenta. Con buone probabilità magari non di vincere, ma quantomeno di salire a podio.