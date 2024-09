La Cavalcata in diretta Rai Ma che vergogna quei rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fermo città di grandi eventi, di spazi di cultura e di bellezza. È la nota che arriva da Elvezio Serena, da anni impegnato a tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, che ricorda come la città sia salita spesso alla ribalta nazionale nei mesi scorsi, anche grazie alla Calvata dell’Assunta: "Su Rai 3 è andata in onda la cronaca del palio, spiega Serena, ma certe immagini non ci hanno reso giustizia. Il Portico di via Veneto è indecente. Inquadrato, all’arrivo della corsa dalle Telecamere rai, è ancora peggio. Come si fa a mandare in onda quello scempio preceduto dalla pubblicità lungo il muro? Proposta: visto che le Contrade sono dieci, e i negozi a livello strada sono proprio dieci, perché non installare dieci tende rappresentative delle dieci contrade, in modo da coprire i cartelli affittasi?".