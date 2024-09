Il festival in natura Tra escursioni e show

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si conclude domenica ildell’Appennino inclusivo di2024 con l’ultimo appuntamento a Fleno di Acquasanta Terme. In programma un’escursione panoramica nella frazione più alta del comune, San Gregorio e al rientro a Fleno ci sarà il concerto ’Un’InSolita Estate’ di Chiara Galiazzo. "Per questo ultimo appuntamento, ildell’Appennino approda a Fleno, frazione di Acquasanta Terme immersa tra i boschi alle pendici dai monti della Laga - dichiara il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli –. Mentre questa meritoria manifestazione sta per volgere al termine, mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento, a partire dai quattro Bim coinvolti, il cui apporto e sostegno sono stati fondamentali.