Gli ultras dell’Inter si sparano | ucciso Bellocco erede di una famiglia di ndrangheta Il Fatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Violenza e sangue a Cernusco sul Naviglio, dove stamattina c’è stata una sparatoria trail 26ennedel casato mafioso di Rosarno. IlQuotidiano ricostruisce quanto accaduto: “Alla fine soldi e affari della curva Nordhanno portato all’inevitabile conseguenza: sangue per la strada e omicidio. È successo tutto questa mattina poco dopo le 10 in via Besozzi a Cernusco sul Naviglio. A essereè stato il 26enne Antoniodel casato mafioso di Rosarno. L’omicida è Andrea Beretta, capo storico della curva già fedelissimo di Vittorio Boiocchia sua volta il 29 ottobre 2022. L’episodio di violenza tra gliLa dinamica, per quel che risulta in questo momento sarebbe questa:passa a prendere in auto Beretta.