Fiumicino occhio alle truffe nel settore energetico | il Cab mette in guardia i cittadini

4 settembre 2024 – "In questi giorni girano persone che si spacciano per finti agenti di compagnia nel mercato libero", avverte il Cab, il Centro assistenza bollette, che invita a prestare la massima attenzione. "I finti agenti – spiega il Cab – propongono contratti luce, gas e telefonia a prezzi non convenienti rispetto all'attuale tariffa dell'utente, adducendo come scusa l'imminente aumento della stessa. I finti agenti comunicano agli utenti anche un finto numero di cellulare. Pertanto invitiamo nostri utenti prima di firmare qualsiasi proposta di contratto di consultare il nostro sportello del Cab. Ricordiamo che il Cab è nato per tutelare gli interessi dei nostri associati ed offrire al cittadino uno sportello dove troveranno sempre lo stesso operatore Cab".